Poliția de Frontieră: Peste 7.900 de ucraineni au intrat duminică în România Peste 85.000 de persoane, dintre care 7.915 cetateni ucraineni, au intrat duminica in Romania. Prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.530 de persoane, dintre care 7.915 cetateni ucraineni, in scadere cu 21 % fata de ziua precedenta. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.878 cetateni ucraineni (in scadere cu 16 %), iar pe la cea cu Republica Moldova 1.391 (in scadere cu 43%), potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera. De la declansarea acestei crize, pana duminica, ora 24,00, au intrat in Romania 677.004 cetateni ucraineni. Politia de Frontiera subliniaza ca verificarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera anunta vineri dimineata ca 8.277 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in scadere cu 4,3% fata de ziua precedenta. „In data de 31.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 59.973 de persoane, dintre care 8.277 cetateni…

- Aproximativ 11.000 de cetateni ucraineni au intrat in Romania in ultimele 24 de ore, in scadere cu 13,9- fata de ziua precendenta, potrivit Politiei de Frontiera. "In data de 18.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 67.621 de persoane,…

- Politia de Frontiera anunta vineri dimineata ca 13.000 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in scadere cu 0,4 % fata de ziua precedenta. “In data de 17.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 59.642 de persoane, dintre care 13.000…

- Politia de Frontiera informeaza ca, luni, prin punctele de frontiera, au intrat in Romania 66.345 de persoane, dintre care 13.769 cetateni ucraineni (in scadere cu 4,8% fata de ziua precedenta).Conform unui comunicat al IGPF, luni, in interval de 24 de ore, pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania…

- Politia de Frontiera anunta sambata dimineata ca 16.348 de cetateni ucraineni au intrat in tara vineri, in scadere cu 22,1 % fata de ziua precedenta. “In data de 11.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 71.121 de persoane, dintre care 16.348…

- Politia de Frontiera anunta vineri dimineata ca 21.003 cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in scadere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. “In data de 10.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 70.974 de persoane, dintre care 21.003 cetateni…

- Politia de Frontiera anunta miercuri dimineata ca 28.888 de cetateni ucraineni au intrat in tara marti, in scadere cu 2,5 % fata de ziua precedenta. “In data de 08.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 74.709 de persoane, dintre care 28.888…

- Politia de Frontiera anunta marti dimineata ca 29.636 de cetateni ucraineni au intrat in tara luni, in scadere cu 12,7 % fata de ziua precedenta. “In data de 07.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 80.044 de persoane, dintre care 29.636…