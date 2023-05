Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din vestul tarii, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu si ai comisariatelor judetene pentru protectia consumatorului, nu au permis mai multor automarfare sa intre in tara deoarece erau incarcate cu produse second hand, constand in imbracaminte, precum si deseuri…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Nadlac II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Județean Arad din cadrul Garzii Naționale de Mediu, au efectuat controlul la... The post Peste 37 de tone de deșeuri provenite din vehicule scoase din uz, dar și imbracaminte, jucarii și covoare, oprite la frontiera…

- Peste 30 de tone de deseuri, oprite la intrarea in Romania de politistii de frontiera, in ultimele 24 de ore.Politistii de frontiera din judetul Bihor, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Judetean Bihor din cadrul Garzii de Mediu, nu au permis, in ultimele 24 de ore, intrarea in tara a doua TIR-uri…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II impreuna cu lucratori ai Comisariatului Județean Arad din cadrul Garzii Naționale de Mediu... The post Peste 36 de tone de deșeuri constand in aluminiu și neferoase, oprite la PTF Nadlac II appeared first on Special Arad…

- ”In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bors II au efectuat, pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra a trei automarfare, conduse de cetateni romani. Acestia transportau, conform documentelor de insotire a marfii, panouri foto-voltaice,…

- Doua TIR-uri incarcate cu deseuri constand in electrocasnice, imbracaminte second hand, produse alimentare si echipamente de reabilitare pentru invalizi, toate aduse din Danemarca si Olanda, au fost intoarse la firmele care le-au expediat, dupa ce politistii de frontiera le-au oprit la intrarea in Romania.…

- Peste 77 tone deseuri oprite la intrarea in tara Politistii de frontiera satmareni si giurgiuveni, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare si Giurgiu, nu au permis intrarea in tara a patru automarfare incarcate cu produse second hand, constand in imbracaminte, precum si deseuri…

- Peste 22 tone de deseuri din plastic au fost oprite sa intre in tara de catre politistii de frontiera de la vama Bors II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Judetean Bihor din cadrul Garzii Nationale de Mediu, a informat marti Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea, potrivit…