Politia Capitalei-Bucurestiul ramane un oras al parcagiilor de etnie roma Si in acest an Politia Capitalei se pare ca nu face nimic pentru a inceta activitatea clanurilor de parcagii ilegal care functioneaza de ani buni de zile in majoritatea sectoarelor din Bucuresti.

In ciuda unor verificari sporadice cei de la Politia Capitalei se pare ca fie nu sunt interesat… Citeste articolul mai departe pe autolatest.ro…

Sursa articol si foto: autolatest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Crucea Alb-Galbena isi extinde activitatea in urma unui parteneriat semnat cu Directia pentru Protectia Copilului privind asigurarea asistentei medicale cetatenilor de etnie roma. Este un proiect cu bani europeni si are girul Consiliului Judetean Buzau. Despre adresabilitatea acestui demers, presedintele…

- Gradul de frecventare a gradiniței in randul copiilor de etnie roma a scazut in semestrul al II-lea din 2019, a anunțat Instituția Prefectului care a gazduit, joi, prima ședința in acest an a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi, al carui președinte este subprefectul Eugen-Dicones Curteanu. Nu este insa…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, luni, un mesaj cu prilejul Zilei Sveti Sava, in care afirma ca minoritatea sarba este "modelul de buna convietuire interetnica si coeziune sociala in Romania, la care contribuie alaturi de celelalte minoritati etnice si de populatia majoritara". "Este o zi speciala…

- “Este o zi speciala pentru romanii de etnie sarba. Marcam, astazi, pentru prima oara, Ziua Sveti Sava, sarbatoarea minoritatii sarbe din Romania, dupa ce, anul trecut, Parlamentul a legiferat instituirea acestei sarbatori pe 27 ianuarie, ca o recunoaștere binemeritata a contribuției concetațenilor noștri…

- Operatoarea 112 care a injurat o femeie de etnie roma, din Zalau, și-a dat demisia și nu a mai putut fi sancționata de Serviciul Telecomunicații Speciale. Femeia a demisionat in timpul cercetarii disciplinare, inainte ca membrii comisiei de disciplina sa o sancționeze, conform unor surse din STS.…

- Eroii-martiri ai Revolutiei de alta etnie decat cea romana au fost comemorati printr-un film-omagiu realizat de Departamentul pentru Relatii Interetnice din cadrul Guvernului Romaniei. La 18 decembrie, Romania celebreaza Ziua Minoritatilor Nationale, din randul carora au existat intotdeauna multe victime,…

- Eroii-martiri ai Revolutiei de alta etnie decat cea romana au fost comemorati printr-un film-omagiu realizat de Departamentul pentru Relatii Interetnice din cadrul Guvernului Romaniei. La 18 decembrie, Romania celebreaza Ziua Minoritatilor Nationale, din randul carora au existat intotdeauna multe victime,…

- Doi barbati de etnie roma s-au dat singuri de gol dupa ce au furat un telefon. Acestia si-au facut selfi-uri cu gadgetul furat aproape imediat dupa comiterea infractiunii. Au fost prinsi in timp record de politisti.