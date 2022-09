Poliția canadiană cere ajutorul publicului în găsirea celor vinovați pentru înjunghierea a 10 oameni în Canada Șeful poliției din Regina, Evan Bray, a facut un apel luni (5 septembrie) la public pentru informații care sa ajute la gasirea a doi suspecți vinovați de injunghierea in masa a 10 oameni din Canada. „Știm, suntem increzatori, ca cineva de acolo știe unde se afla acești doi suspecți și are informații care vor fi valoroase pentru poliție și va indemn sa luați legatura cu serviciul local de poliție pentru a ne anunța”, a spus Bray folosind rețelele sociale pentru a se adresa publicului, potrivit Reuters. Doi barbați suspectați ca au ucis 10 persoane intr-un atac prin injunghiere care a devastat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia canadiana a anuntat ca zece persoane au fost ucise si cel putin 15 au fost ranite prin injunghiere in provincia Saskatchewan, transmite luni Reuters, citata de Agerpres. Poliția a identificat doi suspecți. Politistii sunt pe urmele a doi suspecti, Damien Sanderson si Myles Sanderson, care calatoresc…

- Politia canadiana a anuntat duminica ca zece persoane au fost ucise si cel putin 15 au fost ranite prin injunghiere in provincia Saskatchewan, transmite luni Reuters. Injunghierile au fost raportate dimineata devreme (05:40) si au avut loc in mai multe locuri, printre care comunitatea indigena James…

- Politia canadiana a anuntat duminica ca zece persoane au fost ucise si cel putin 15 au fost ranite prin injunghiere in provincia Saskatchewan, transmite luni Reuters.Politistii sunt pe urmele a doi suspecti, Damien Sanderson si Myles Sanderson, care calatoresc intr-un Nissan Rogue negru. Injunghierile…

- Doua persoane au fost ucise, iar alte doua au fost ranite intr-o serie de atacuri armate la Langley, in vestul Canadei, a anuntat politia, care l-a ucis pe atacator, care ar fi vizat in mod deliberat persoane fara adapost potrivit presei canadene, informeaza News.ro. ”Pot sa confrm ca patru persoane…

- Un atac armat din care a rezultat mai multe victime a avut loc in vestul Canadei, chiar langa Vancouver, in orașul Langley. Politia canadiana a anuntat luni ca a arestat un suspect si a inregistrat mai multe victime in urma unor incidente cu focuri de arma in orasul Langley, de langa Vancouver, transmite…

- Un purtator de cuvant al poliției canadiene a anunțat luni, pentru televiziunea canadiana CBS, ca mai ca mai multe persoane au fost ucise, dar nu a precizat un numar precis, intr-un atac armat care a avut loc in provincia British Columbia, relateaza Reuters . Victimele erau fara adapost, iar poliția…

- O masina a intrat intr-o mulțime de oameni in vestul Berlinului, provocand moartea unei persoane și ranirea a cel puțin 30 de oameni, a anunțat miercuri televiziunea publica germana rbb24 și Reuters, citand serviciile de urgența. Suspectul a fost arestat, a anunțat poliția. „Un barbat ar fi intrat cu…

- Un vehicul a intrat intr-o mulțime de oameni in vestul Berlinului, provocand moartea unei persoane și ranirea a cel puțin 30 de oameni, a anunțat miercuri televiziunea publica germana rbb24 și Reuters, citand serviciile de urgența. Suspectul a fost arestat, a anunțat poliția. “Un barbat ar fi intrat…