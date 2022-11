Stiri pe aceeasi tema

- Poliția australiana declara ca hackerii care au furat informații de la compania de asigurari medicale Medibank au legatura cu Rusia. Anterior, compania australiana a anunțat ca au fost furate 200 de gigabytes de date despre clienți, inclusiv nume și prenume, adrese, date de naștere, numere de asigurari…

- Hackerii au cerut joi zece milioane de dolari pentru a nu mai dezvalui date medicale sensibile ale pacientilor dupa un atac cibernetic comis impotriva unei importante companii private de asigurari de sanatate din Australia, relateaza AFP, citata de Agerpres. Medibank, una dintre cele mai mari companii…

- O investigație preliminara a avariilor produse la cele doua conducte de gaz Nord Stream in partea daneza a Marii Baltice arata ca scurgerile au fost provocate de "explozii puternice", a anunțat poliția din Copenhaga intr-un comunicat, conform Reuters.

- Un barbat din Colorado a fost arestat și este acuzat de tentativa de rapire a unei fetițe de 10 ani. El a fost predat de proprii parinți dupa ce poliția a publicat imagini cu suspectul și cu vehiculul sau.Diego James Gettler, de 28 de ani, a fost arestat luni dupa ce ar fi prins fata in fața școlii…

- Este vorba de un adolescent in varsta de 17 ani din Oxfordshire care se afla in spatele scurgerii de informatii despre GTA 6. Politia din Londra a confirmat arestarea presupusului atacator din spatele celei mai mari scurgeri de informatii din istoria jocurilor video. Presupusul hacker in cauza este…

- Uber a anuntat ca investigheaza un atac cibernetic, dupa ce un hacker a trimis expertilor in securitate dovezi ale atacului asupra retelei sale, informeaza News.ro. Un hacker a trimis mai multor experti in securitate imagini prin care dovedeste ca a avut acces la reteaua Uber. Acestia au primit imagini…