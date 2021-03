Stiri pe aceeasi tema

- "In data de 14 martie a.c., sub autoritatea Institutiei Prefectului, au fost desfasurate noi actiuni de verificare in zone aglomerate si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii virusului…

- Actiunea oamenilor legii a avut loc duminca, iar in urma actiunilor au fost legitimate 1.275 de persoane si date 131 de amenzi pentru lipsa mastilor de protectie. De asemenea, au fost controlate 97 de magazine si 31 de mijloace de tranport in comun de catre peste 220 politisti. "In data de 28 februarie,…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca oamenii vor putea renunta la masca de protectie in momentul in care se va ajunge la un grad ridicat de imunizare colectiva. „In momentul in care vom ajunge la acel prag de imunizare colectiva si in momentul in care…

- In ziua de 18 februarie, intre orele 07.00-14.00, Politia municipiului Vatra Dornei a organizat si executat o razie, angrenand efective din cadrul subunitatii, a Sectiei nr. 15 de Politie Rurala Vatra Dornei și a posturilor de politie comunale arondate, 3 ingineri silvici din cadrul Garzii Forestiere…

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj , impreuna cu polițiști locali și celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat, au intensificat activitațile…

- Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem integrat, acțiunile de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, in scopul prevenirii raspandirii virusului Covid 19. In ultimele 24 de ore, la activitațile desfașurate au participat 234 de polițiști…

- Imaginile aparute in spațiul public de la o inmormantare din Constanța, organizata astazi, 3 ianuarie, la care au participat aproape 100 de oameni au facut autoritațile sa reacționeze. Polițiștii au vazut imaginile cu cortegiul funerar care se deplasa pe strazile orașului, s-au sesizat din oficiu și…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii doljeni impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai ISU Dolj, ANPC, DSVSA si ITM Dolj, au desfasurat actiuni de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta. La aceste…