Politia Animalelor a realizat mai multe perchezitii. Au fost gasiti caini cu cozile si urechile amputate

La data de 22 iulie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din Bacau, cu sprijinul celor de investigații criminale, criminaliștilor și polițiștilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara, in comunele Oncești și Glavanești. La fața locului, au fost identificate 8 exemplare canine. In urma examinarii medicale, s-a constatat faptul ca 7 caini de rasa aveau cupate urechile, iar 4 dintre ei aveau secționate ultimele vertebre coccigiene (codotomie). De asemenea, polițiștii au identificat și obiectele folosite la secționari, ce…