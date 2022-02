Sistemul va deveni operational in termen de 4 ani de la atribuirea contractului. Ofertele vor fi deschise in prima parte a lunii martie, conform datelor analizate de . “Implementarea Sistemului Informatic de Monitorizare Electronica (SIME) la nivelul Politiei Romane va asigura un real suport lucratorilor de politie cu atributii in supravegherea persoanelor ce fac obiectul ordinelor de protectie, dupa cum urmeaza: monitorizarea in timp real a persoanei supravegheate/protejate; afisarea pe harta a pozitiei persoanei supravegheate/protejate care poarta dispozitive de monitorizare; posibilitatea construirii…