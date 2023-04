Stiri pe aceeasi tema

- Actiunea Speed, destinata verificarii respectarii regimului legal de viteza si prevenirii evenimentelor rutiere cauzate de viteza excesiva, se deruleaza intre 17 si 23 aprilie, conform Programului Operatiunilor Europene 2023 al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa (ROADPOL), a anuntat, luni, Inspectoratul…

- IGPR deruleaza, incepand de luni, actiunea Speed, destinata verificarii respectarii regimului legal de viteza, in conditiile in care un accident rutier din cinci este cauzat de viteza, iar de la inceputul anului, din cauza vitezei excesive sau neadaptate la conditiile de drum, au avut loc 183 de accidente…

- ”In perioada 17–23 aprilie 2023, conform Programului Operatiunilor Europene 2023 al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa (ROADPOL), va fi desfasurata actiunea Speed, destinata verificarii respectarii regimului legal de viteza si prevenirii evenimentelor rutiere cauzate de viteza excesiva. La data…

- O masina, un camion si un autocar cu 15 pasageri au fost implicate, joi dimineata, intr-un accidet rutier in judetul Arges, iar politistii incearca sa stabileasca mecanismul producerii evenimentului. Nu sunt persoane incarcerate. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la data de 09 februarie a.c., incepand cu ora 07.00, se vor desfasura trei transporturi agabaritice pe ruta PTF Giurgiu ndash; DN 5 ndash; Autostrada A1 ndash; localitatea Ciresu, judetul Arges. Transporturile sunt formate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca maine, 03.02.2023, la ora 05:00, un transport agabaritic se va deplasa pe urmatoarea ruta: PTF Nadlac II ndash; A 1 ndash; Lugoj ndash; A 6 ndash; DN 6 ndash; Caransebes ndash; Drobeta Turnu Severin ndash; DN 56A ndash; Maglavit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt sesizate evenimente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe autostrazisau pe drumuri nationale.Pe DN 7C Curtea de Arges ndash; Sibiu, in zona localitatii Arefu, judetul Arges, pe tronsonul kilometric…

- VIDEO: Atenție șoferi. Trafic blocat pe DN 7C – Transfagarașan, in urma caderilor de stanci de pe versant Traficul rutier este blocat vineri dimineața pe DN 7C – Transfagarașan, la km 97+250, in zona localitații Arefu, in urma caderilor de stanci de pe versant, a anunțat Inspectoratul General al Politiei…