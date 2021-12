Poliția a intervenit în cazul bradului pus în mijlocul șoselei, la Panciu. Pomul a fost rămas, dar a fost toaletat Polițiștii vranceni au intervenit, dupa ce traficul rutier a fost ingreunat pe DN 2L Tisita-Panciu, in orasul Panciu, din cauza bradului de Craciun amplasat intr-o intersectie. Firma responsabila a fost amendata și pusa sa toaleteze de urgența pomul, circulatia desfasurandu-se acum in conditii normale. Potrivit Politiei Judetene Vrancea, politistii din orasul Panciu au facut verificari, […] The post Poliția a intervenit in cazul bradului pus in mijlocul șoselei, la Panciu. Pomul a fost ramas, dar a fost toaletat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier a fost ingreunat pe DN 2L Tisita-Panciu, in orasul Panciu, judetul Vrancea, din cauza bradului de Craciun amplasat intr-o intersectie, potrivit news.ro. Politistii au sanctionat firma responsabila si au chemat o echipa a acesteia, care a toaletat pomul, circulatia desfasurandu-se…

- Autoritațile locale din orașul Panciu au montat deja bradul de Craciun. Acesta a fost pus insa in mijlocul unei intersecții, ingustand spațiul de trecere al mașinilor. Pomul pentru Sarbatori a fost pus intr-o intersecție din centrul localitații. Problema este ca bradul are crengile laterale din partea…

