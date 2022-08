Stiri pe aceeasi tema

- Pirotehnisti, politisti si echipaje ale SRI intervin, sambata dupa-amiaza, in localitatea Oveselu, comuna Maciuca, din judetul Valcea, unde se desfasoara cununia religioasa a lui George Simion cu Ilinca Munteanu. O persoana necunoscuta a anuntat ca o bomba a fost amplasata in perimetrul in care se afla…

- Poliția a ajuns la nunta lui George Simion. Echipaje de la IPJ Valcea au ajuns la Maciuca, insa au negat ca la fața locului ar fi vreo urgența. Locația de la Maciuca, unde are loc nunta lui George Simion, este vizata de o ameințare cu bomba. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Alerta a fost data chiar in timpul slujbei pentru Taina casatoriei liderului AUR, George Simion cu Ilinca, sambata, la orele pranzului, 27 august, in Oveselu - Maciuca, din județul Valcea.

- Sambata in jurul pranzului pe adresa de email a Politiei Romane si a mai multor redactii a fost trimis un mesaj in care se spunea despre amplasarea unei bombe la nunta lui George Simion, de la Maciuca, in Valcea.In mesaj se spunea ca este vorba despre un act de razbunare, din cauza ca nunta lui George…

- George Simion se casatorește, azi, cu Ilinca Munteanu. La eveniment, care are loc in satul Oveselu, din comuna Maciuca, județul Valcea, sunt așteptați peste 10.000 de oameni. Invitații vor putea savura tocana de vanat preparata intr-un ceaun de doua tone, gratar de berbecuț și porc, dar și mititei.…

- George Simion se casatorește, azi, cu Ilinca Munteanu. La eveniment, care are loc in satul Oveselu, din comuna Maciuca, județul Valcea, sunt așteptați peste 10.000 de oameni. Invitații vor putea savura tocana de vanat preparata intr-un ceaun de doua tone,

- Liderul AUR, George Simion, se insoara și ii invita pe toți romanii la nunta care va avea loc pe 27 august, in satul Oveselu, comuna Maciuca din județul Valcea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…