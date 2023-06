Politehnica Timisoara a anuntat, dupa modelul anterior, inca doua achizitii plus o prelungire de contract, de aceasta data a unui junior. Mario Oprea, care a debutat deja la seniori, a semnat primul sau contract de jucator profesionist. In ceea ce priveste numele noi: ex-dumbraviteanul David Popa si Robert Cristian Curescu s-au alaturat tot de la cluburi […] Articolul Politehnica Timisoara, inca doua achizitii si o prelungire. Unul dintre noii jucatori are trecut la Dumbravita si UTA a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .