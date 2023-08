Stiri pe aceeasi tema

- In weekend, ultimele repetiții inaintea startului Ligii 3 Sambata, 19 august, se disputa ultimele partide de verificare inaintea debutului eșalonului terț. Daca CSU Alba Iulia, ultima reprezentanta a Albei in Cupa Romaniei, a preferat sa-și lase liberi jucatorii in aceste zile, dupa meciul cu CSM Deva…

- CSC Dumbravita a inregistrat azi o victorie pe terenul divizionarei „C” FC Bihor, in ultimul test dinaintea startului Ligii 2. Alb-verzii s-au impus cu 3-1 pe batrana arena „Iuliu Bodola” prin golurile lui Mykhailo Plokhotnyuk, Cosmin Gladun si Alexandru Martinov. Inaintea debutului de campionat, care…

- In sezonul 2022 2023, Farul Constanta a castigat seria intai a Ligii a 2 a, promovand in esalonul de elita. Nou promovata in prima liga, echipa feminina de fotbal Farul Constanta incepe sezonul 2023 2024 cu multe noutati in lot, dar si cu ambitii mari, din care nu lipseste obiectivul cuceririi titlului…

- CHISINEU CRIS. Cu doar patru jucatori ramasi din vechiul lot - Alin Pavel, Bogdan Burla, Gabriel Siminic și Andrei Haloș – noul antrenor al echipei Crisul Chisineu Cris, Adrian Abrudean, are misiunea de a forma un lot cu care gruparea forbalistica de Liga 3 sa faca o figura frumoasa in noul sezon.

- Ovidiu Burca, antrenorul lui Dinamo, a trasat principalele concluzii la finalul meciului amical pierdut de „caini” in fața maghiarilor de la Zalaegerszeg, scor 0-1. Tehnicianul nou-promovatei recunoaște ca echipa sa nu e la capacitate maxima, dar e mulțumit de cum a reacționat echipa pe durata cantonamentului. …

- Dinamo se pregatește de noul sezon al Ligii 1 și a plecat in cantonament in Slovenia.„Cainii” au inca probleme cauzate de interdicția la transferuri, insa Ovidiu Burca se declara optimist.Tehnicianul indeamna la calm și spune ca trupa pe care o conduce va reuși sa faca mutarile pe care și le dorește.„Avem…

- Sheriff Tiraspol, adversara celor de la Farul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, e foarte activa in mercato. Turul dintre Farul și Sheriff va fi pe 12 iulie, ora 20:30, la Ovidiu, iar manșa secunda pe 18 iulie, ora 20:00, la Chișinau, pe arena „Zimbrul” Farul a ajuns la 9 veniri in aceasta…

- CSC Dumbravita a anuntat programul complet pentru pregatirea stagiunii 2023-24. Ramasa singura divizionara secunda din Timis, gruparea alb-vertde are si cateva teste interesante, inclusiv cu fosta campioana, CFR Cluj, pe care a intalnit-o in editia trecuta a Cupei Romaniei. Asa cum se stia, dumbravitenii…