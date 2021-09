Stiri pe aceeasi tema

- Desi au fost condusi cu primul gol primit pentru prima data in ultimele sase meciuri, elevii lui Nae Constantin au intors rezultatul, la Dej, si au ramas lideri pentru inca o etapa! A fost singurul gol incasat de Avram, in peste 600 de minute de joc, in campionat, defensiva petrolista cedand doar de…

- Politehnica Timisoara „o tine” din deplasari in deplasari in aceasta prima parte a sezonului. Dupa succesul de la Slobozia, in 16-imile Cupei, alb-violetii au joc important duminica in campionat, la Targu Jiu, cu Viitorul Pandurii. Va fi a saptea partida „afara” din primele zece meciuri oficiale ale…

- Politehnica Timisoara se vede cu sansa a doua intr-un duel cu colega Unirea Slobozia. Ialomitenii au inceput bine campionat si nu acelasi lucru se poate spune despre alb-violeti. Mai mult, este deja a patra deplasare stagionala a banatenilor pana in coltul de sud-est al tarii in circa o luna si jumatate.…

- Politehnica Timisoara se vede cu sansa a doua intr-un duel cu colega Unirea Slobozia. Ialomitenii au inceput bine campionat si nu acelasi lucru se poate spune despre alb-violeti. Mai mult, este deja a patra deplasare stagionala a banatenilor pana in coltul de sud-est al tarii in circa o luna si jumatate.…

- Etapa a 7-a a Ligii 2 s-a disputat in perioada 16-20 septembrie. Runda a debutat joi cu meciul Concordia Chiajna – Unirea Slobozia, scor 1-1. Vineri s-a disputat meciul Petrolul – Ripensia, iar sambata au avut loc șase partide. Duminica nu a fost programat niciun meci, iar luni s-au disputat meciurile…

- Concordia Chiajna a terminat la egalitate, joi, meciul disputat pe teren propriu, scor 1-1, împotriva echipei Unirea Slobozia, în etapa a șaptea din Liga a 2-a.Oaspetii au deschis scorul prin Mustata, în minutul 84. Pentru Concordia a înscris Marc, în minutul 90+2.Programul…

- Alb-violetii o tin din deplasare in deplasare in acest start de sezon. Impreuna cu jocul proaspat trecut din Cupa, 2-1 cu Lipova, Politehnica Timisoara va ajunge in weekend la al cincilea meci din sapte pe terenuri straine. De aceasta data alb-violetii lui Dorin Toma infrunta Metaloglobus Bucuresti…

- ​Universitatea Cluj a urcat pe primul loc în Liga 2, dupa ce a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Unirea Constanta (fosta Farul Constanta), în etapa a treia.Unicul gol al partidei a fost marcat de Victor Dican, în minutul 54.În urma…