- Politehnica Timisoara mai vrea sa depaseasca o divizionara A in competitia surprizelor. Desi au o situatie ingrijoratoare in clasamentul Ligii 2, alb-violetii banateni indraznesc sa viseze la o semifinala de Cupa in preajma Centenarului. FC Arges a venit pe Bega imediat dupa meciul de la Arad, unde…

- Politehnica Timisoara are aparent o misiunea extrem de grea duminica la amiaza, cand primeste replica celor de la CSA Steaua. Alb-violetii sunt in continuare in subsolul clasamentului si au mare nevoie de puncte, in timp ce ros-albastrii, desi nou promovati si fara drept de a juca in urmatoarea editie…

- Politehnica a incheiat ultima serie nefasta din acest sezon sub poalele Tampei. Cu FC Brasov, scor 1-0, s-a inregistrat totodata prima victorie din campionat a alb-violetilor „sub bagheta” lui Nicolae Croitoru. A fost un joc decis practic de o eroare a nou promovatei, greseala speculata excelent de…

- Alb-violetii Timisoarei ii vor infrunta pe cei ai Pitestiului pentru un loc in semifinalele competitiei K.O. Astazi, Politehnica Timisoara a aflat ca va evolua cu FC Arges in sferturile Cupei, astfel ca banatenii vor beneficia in duelul cu gruparea de Liga I de avantajul terenului propriu. Pitestenii…

- Politehnica Timisoara a ramas pe un loc care nu-i face cinste in clasament, ba, mai mult, care le da frisoane fanilor pesimisti. Nici maine nu se anunta o misiune facila pentru alb-violetii pregatiti de Nicolae Croitoru, in conditiile in care vizitatoara CSC 1599 Selimbar a produs surpriza in etapa…

- Politehnica Timisoara a eliminat ieri Rapidul din Cupa Romaniei, scor 2-0, dar grijiile echipei pregatite de Nicolae Croitoru se leaga acum de situatia din clasamentul Ligii 2. Alb-violetii spera ca ultimul rezultat sa ajute si psihicul echipei pentru duelul de sase puncte din Ardeal, cu nou promovata…

- Debutul antrenorului Nicolae Croitoru pe banca alb-violetilor nu a fost unul fericit. Politehnica Timisoara a fost depasita la limita, scor 0-1, de gazda partidei din runda a 10-a, Unirea Slobozia. Formatia lui Adrian Mihalcea a stat mai bine pe picioare pe o suprafata care a fost plina de apa si a…

- Politehnica Timisoara a mai mutat o data pe piata transferurilor. Fundasul Razvan Prodan, fiul regretatului „Didi” Prodan, a semnat pe doi ani de zile cu echipa alb-violeta din Liga 2. Prodan (21 ani) a schimbat destul de multe echipe pana acum, dar nu a primit sanse reale la grupari precum „U” Cluj…