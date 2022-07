Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timișoara Femina s-a reunit luni, 11 iulie, și incepe pregatirea pentru noul sezon al Ligii 1, care va debuta pe 28 august. Jucatoarele antrenate de Mirel Albon se vor antrena pe plan local pana pe 23 iulie, iar din 25 iulie pana pe 5 august se vor afla in cantonament in Austria, unde vor…

- Politehnica Timisoara nu a putut incurca planurile ardelencelor in ultima runda a Ligii I feminine. Alb-violetele au fost invinse la limita, la Iclod, in fief-ul Universitatii Olimpia, scor 0-1, dar au ramas la final pe 3 in clasament. Clujencele si-au pastrat titlul inca o data. Singurul gol al partidei…

- Echipa feminina Politehnica Timisoara a realizat practic cel mai important transfer pentru sezonul viitor prin pastrarea internationalei Teodora Meluta. Jucatoarea venita pe Bega din Elvetia e o certitudine in lotul pregatit de Mirel Albon si alb-violetele si-ar putea propune mai mult in editia urmatoare…

- Politehnica Femina s-a apropiat la un singur punct de locul 3 in play-off-ul Ligii I, dupa succesul de astazi de pe terenul ocupantei acestei pozitii – CSM Alexandria. Gazdele din Teleorman au condus cu 1-0, dar alb-violetele au revenit spectaculos si s-au impus cu 4-1! Tudorache a deschis scorul pentru…

- ACS Kids Tampa Brașov va intalni, vineri, 6 mai, in deplasare, pe AFC Hermannstadt 2 in etapa a 2-a a returului play-out-ului Ligii a 3-a Seria C5. „Urșii” vor sa continuie forma buna din ultimele jocuri și sa obțina un nou rezultat pozitiv. „Un nou joc dificil, ca și celelalte de pana acum din play-out.…

- Politehnica Timisoara, varianta feminina, a facut o figura frumoasa azi pe arena „Stiinta”, cu liderul si principala favorita la castigarea unui nou titlu – Universitatea Olimpia Cluj. Oaspetele au deschis scorul, dar imediat au punctat si alb-violetele, prin vedeta Teo Meluta, reusita speciala care…

- Se incinge lupta pentru evitarea retrogradarii și in Liga a 3-a. In play-out-ul Seriei a 5-a, etapa a 3-a, ACS SR Brașov a dat lovitura la Odorheiu Secuiesc, acolo unde elevii lui Sorin Coraiu au caștigat cu 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Ștefan Rachișan, in debutul reprizei secunde.…

- ACS Kids Tampa Brașov va juca sambata, in deplasare, contra celor de la CSO Plopeni, intr-un meci din cadrul etapei a 3-a a play-out-ului Ligii a 3-a Seria C5. O disputa dificila, pe terenul unui adversar direct in lupta pentru ramanerea in al treilea eșalon fotbalistic. „Va fi un meci greu, de care…