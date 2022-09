Stiri pe aceeasi tema

- Eduard Grosu (Drone Hopper Androni) a castigat, vineri, etapa a treiaa a Turului Romaniei, care s-a desfasurat pe distanta de 154 kilometri, intre Targu Mures si Fagaras Cetate. In a treia etapa din Turul Romaniei, plutonul a traversat peisajele oferite de Colinele Transilvaniei. Vremea a fost o provocare…

- Lumea șahului a fost zguduita de acuzațiile de inșelaciune aduse de cel mai bun jucator din lume, Magnus Carlsen, dupa ce a fost invins de un tanar minune de 19 ani care a recunoscut ca a trișat in trecut, insistand in același timp ca acum este „curat”. Marele maestru norvegian Carlsen a provocat o…

- Inceput perfect de campionat pentru handbalistele de la Gloria Buzau. Dupa ce a invins-o pe Slatina in prima etapa, formația buzoiana a dat lovitura in a doua etapa a Ligii Florilor.Intr-un meci disputat aseara, in Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”, elevele antrenate de Adrian Chiruț le-au invins pe…

- Marius Copil s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului challenger de la Como (Italia), dotat cu premii totale de 45.730 de euro, dupa ce l-a invins pe italianul Andrea Arnaboldi cu 7-6 (4), 4-6, 7-6 (2). Copil (31 ani, 349 ATP) a obtinut victoria dupa aproape trei ore de joc (2 h 44…

- Farul Constanta a intalnit in aceasta seara FC Voluntari pe teren propriu, in etapa a sasea a Superligii, iar, dupa trei egaluri consecutive, "marinariildquo; au obtinut din nou victoria in campionat.Partida s a incheiat cu scorul de 2 1 in favoarea gazdelor, dupa ce echipa ilfoveana a condus la pauza.Au…

- Sheriff Tiraspol, revelația sezonului trecut de Champions, care triumfa la Madrid in fața caștigatoarei CL, e total schimbata, insa și-a pastrat obiectivul. Calificarea in grupe. Dupa victoria cu Maribor (1-0, in turul 2 preliminar, dupa 0-0 in prima manșa), are asigurata prezența in seriile Conference…

- Echipa de rugby a Irlandei a invins pentru prima oara selectionata Maori All Blacks (30-24), intr-un meci test disputat marti la Wellington, confirmand victoria istorica de vineri, de la Dunedine, contra Noii Zeelande, transmite Reuters, potrivit Agerpres.La trei zile dupa prima victoria contra All…

- Romania a ocupat locul secund in clasamentul pe medalii la Openul European de judo de la Cluj-Napoca, avand un bilant de 11 medalii, 2 de aur, 4 de argint si 5 de bronz, dintre care sapte au fost obtinute duminica. Sportivul de origine cubaneza Asley Gonzalez a castigat categoria 100 kg, dupa ce l-a…