- Politehnica a legitimat un nou jucator. Este vorba de Tudor Calin, venit in calitate de jucator liber. El este mijlocaș central, are 1,91 m și s-a nascut la 8 octombrie 2000, la Cluj-Napoca. A inceput fotbalul la CFR Cluj, apoi a jucat in Germania, la juniorii și tineretul lui Jahn Regensburg. A revenit…

- Discreta in special la capitolul sosiri, printr-o noua campanie de intinerire masiva, Ripensia a realizat totusi o mutare notabila in ultimele ore ale perioadei de transfer. Goalkeeperul timisorean Ionut Rus revine intre buturile ros-galbenilor, tot sub forma de imprumut, precum in stagiunea trecuta,…

- Politehnica Timișoara se reunește luni in noul an. Dupa campania eșuata din toamna, alb-violetii pastreaza sperante ca se vor salva de la retrogradarea in „C” si si-au creionat un program cu sase amicale inainte de duelul oficial de la Dumbravita, primul din 2023. Cele mai atractive dueluri din teste…

- Enzo Fernandez a reușit sa se impuna in prima echipa a Argentinei, cu care a caștigat Campionatul Mondial de fotbal din Qatar, iar prestațiile sale i-au adus titlul de cel mai bun tanar jucator al turneului.

- Legendarul fotbalist brazilian Rivaldo a transmis un mesaj de susținere pentru Lionel Messi, in incercarea acestuia de a caștiga Cupa Mondiala, brazilianul spunand ca '„Dumnezeu il va incorona'' pe starul argentinian duminica.

- Deși n-a marcat, Jude Bellingham e considerat cel care a „descifrat” Senegalul și i-a deschis Angliei drumul spre victorie, 3-0 in optimi la Campionatul Mondial de fotbal. „Cel mai mare atu al sau e mentalitatea”, crede selecționerul Gareth Southgate. Anglia e in „sferturi", grație golurilor inscrie…

- Portughezul Cristiano Ronaldo s-a declarat ''mandru'' ca a devenit primul jucator care a marcat cel putin un gol la cinci editii diferite ale Cupei Mondiale de fotbal, joi, in cadrul conferintei de presa care a durat doar doua minute si in care a "driblat" cu atentie subiectul Manchester United,…