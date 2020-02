Poligamia ar putea fi decriminalizată în statul american Utah O comisie din Senatul statului american Utah a aprobat în unanimitate un proiect de lege pentru dezincriminarea poligamiei, aceasta fiind în continuare o contraventie, dar nu se va mai pedepsi cu închisoare, arata postul Fox News, citat de Mediafax.



Conform sursei citate, dupa aprobarea primita în comisie, proiectul de lege care ar prevedea doar amenda pentru poligamie va fi votat în plenul Senatului.



Comitetul pentru justitie, prevederi legislative si judecatoresti din Senatul statului Utah a aprobat proiectul de lege dupa ce a audiat mai multe persoane… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O comisie a Senatului din Utah a adoptat in unanimitate un proiect de lege care vizeaza dezincriminarea poligamiei, inca practicata de mii de familii in acest stat din vestul SUA care este leaganul religiei...

- Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, continua demersurile pentru acordarea drepturilor cadrelor MAI. Guvernul a aprobat luni, 23 decembrie a.c., amendamentul depus de ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, in calitate de senator, la Legea bugetului de stat pe anul 2020 privind actualizarea…

- PSD ia in calcul sa organizeze plen reunit al Camerei Deputaților și Senatului destinat angajarii raspunderii Guvernului pentru legea bugetului de stat pe 2019 in aceasta sambata, au spus surse social-democrate pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Ședința ar putea avea loc, potrivit surselor citate, imediat dupa…

- Conform programului, in prima sedinta comuna Guvernul isi asuma raspunderea asupra proiectului de lege privind unele masuri pentru asigurarea bunei functionari a instantelor judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea in anul 2020, cea de a doua sedinta comuna vizeaza angajarea raspunderii…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu impreuna cu lucratori din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – I.P.J. Giurgiu au descoperit peste 2.900 de articole textile, parfumuri si incaltaminte susceptibile a fi contrafacute, pe care doi cetațeni…

- Raportul anual de activitate al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) pentru anul 2018 va fi dezbatut, miercuri, de comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului, potrivit news.ro.Dezbaterea are loc, miercuri, de la ora 13.30, in conformitate cu…

- Avocatul Adrian Zuckerman a fost confirmat in Senatul american pentru postul de ambasador al Statelor Unite la Bucuresti. Votul pentru numirea sa a fost 65 – 30, toate voturile impotriva apartinand democratilor In timpul audierilor in Comitetul de relatii externe al Senatului, Zuckerman a declarat ca…

- Adrian Zuckerman, nominalizat ambasador al SUA la Bucuresti, urmeaza sa primeasca luni aprobarea Senatului american. Conform agendei oficiale a Senatului Statelor Unite, luni este asteptat votul privind aprobarea numirii lui Zuckerman, scrie news.ro.El a declarat la audierile in Comitetul…