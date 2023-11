Stiri pe aceeasi tema

- Fata in fata cu o echipa ce se descurca excelent in Europa. SCM Politehnica Timișoara intalnește CSM Constanța, in etapa a XI-a a Ligii Naționale. Meciul va avea loc vineri, 17 noiembrie, la ora 17.30, la Sala Sporturilor din Constanța și poate fi urmarit la Pro Arena. Gazdele vin dupa patru victorii…

- Baschetbalistii CSM Constanta au cedat la mare lupta, scor 74 77, in meciul din deplasare cu FC Arges Pitesti, din etapa a 8 a a Ligii Nationale Getica lsquo;95. Jucatorii antrenati de Dan Fleseriu si Octavian Boian au facut un joc bun in Pitesti Arena, reusind sa castige prima repriza, cu 35 34, si…

- Handbaliștii banateni revin cu un meci pe teren propriu, dupa pauza pentru echipele naționale. SCM Politehnica Timișoara va intalni CSM Vaslui, joi, 9 noiembrie, la ora 18.00, la sala Constantin Jude. SCM Politehnica Timișoara și CSM Vaslui sunt vecine de clasament inaintea partidei directe din etapa…

- Etapa a IV-a a Campionatului Județean de Fotbal Liga 4 Elite, Seria 1 s-a disputat sambata, 30 septembrie intre CS Iernut și AS Chimica Tarnaveni, pe Stadionul Cornel Orza din Iernut. Jucatorii din cadrul CS Iernut, antrenați de Catalin Cherteș și Gheorghe Marginean au conturat un scor remarcabil la…

- In incheierea etapei 4 a SuperLigii Feminine, Politehnica Timișoara a intalnit in deplasare CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud pe Baza Sportiva Gloria. La finalul unui adevarat derby, fetele in ghete se intorc acasa cu cele trei puncte, dupa un 3-1 conturat in nici zece minute din partea secunda. Prima…

- SCM Politehnica Timișoara cedeaza la un gol diferența pe terenul echipei CSU Suceava. Gazdele au inscris golul victoriei direct din aruncare de la 9 metri, cand timpul de joc expirase. Alb-violeții au condus cu 18-14 la pauza, dupa o prima repriza foarte buna și cu 33-30, in minutul 56, dar au cedat…

- Panica, nervi, agitatie. Sute de persoane sunt blocate in Gara de Nord in asteptarea trenurilor care trebuie sa ii duca la mare. Una dintre garnituri este trenul pe directia Arad – Constanta, celebra „Astra”, de care se spune ca circula mai bine, dar chiar la ea sunt ceva probleme in Vinga, loc pe care…

- Handbaliștii alb-violeti joaca pe teren propriu in prima etapa din noua ediție a Ligii Naționale. SCM Politehnica Timișoara primește vizita formației CSM Focșani, duminica, 27 august, la ora 17,00. Meciul va avea loc la sala Constantin Jude, al carei parchet a avut parte de o cosmetizare, in aceasta…