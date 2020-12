Poli Timișoara, bifat! SCMU Craiova face spectacol în Banat Dupa victoria la pas de ieri, cu CSM Timișoara (3-0), voleibalistele de la SCMU Craiova au disputat, sambata, un alt joc important, contra unei alte formații din Banat. De aceasta data, trupa lui Zlotea s-s duelat cu Politehnica Timișoara, pe care a invins-o tot la fel de lejer, in minimum de seturi, scor 25-17, 25-15, 25-17. A fost cel de-al patrulea succes al oltencelor din tot atatea partide in noul campionat. Chiar daca Politehnica a aratat un volei bun in meciul cu Turda, de vineri, pe care l-a și caștigat surprinzator, cu SCMU Craiova nu a avut nicio șansa. Experiența oltencelor și-a spus… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

