Polei şi ceaţă în mai multe judeţe, în această dimineață Centrul Infotrafic a transmi ca pe mai multe drumuri din tara este polei, iar in zonele cu ceata vizibilitatea este redusa. Se circula in conditii de iarna in zonele de munte, precum si in judetele din regiunea Moldovei, unde se actioneaza atat cu utilaje, cat si cu material antiderapant. Carosabilul este alunecos din cauza poleiului in judetele: Harghita – DN 15, intre Toplita si Borsec, si DN 13B, intre Praid si Gheorgheni; Maramures – DN 18, intre Borsa si Carlibaba; Vrancea – DN 2M, intre Andreiasu de Jos si Brosteni. Ceata scade vizibilitatea sub 200 metri, izolat sub 50-100 metri, pe mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

