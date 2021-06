Stiri pe aceeasi tema

- Polaris Mediu trebuie sa finalizeze pana pe 12 iunie instalația pentru captarea și arderea gazelor emanate de gunoiul din depozitul de la Targu Jiu. Situația gestionarii deșeurilor la nivelul județului Gorj este una delicata, dat fiind faptul ca gunoiul nu mai poate fi transportat la depozitul din Drobeta…

- Depozitul de gunoi de la Targu Jiu a primit o amenda din partea Direcției de Sanatate Publica Gorj, in valoare de 30.000 de lei. Sancțiunea a fost aplicata pentru lipsa unui raport cu privire la impactul depozitului de gunoi asupra mediului și populației. A fost inițial acordat un termen privind elaborarea…

- Fermierii au depus un numar de 484.871 cereri de plata, pentru o suprafata de 3,022 milioane de hectare, in cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plata din anul 2021, care se va incheia pe 17 mai, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). In contextul…

- Eveniment Pompierii militari au intervenit la trei incendii in cele trei zile de week-end aprilie 5, 2021 12:36 Pompierii militari au intervenit, in cele trei zile de week-end, la trei incendii, dintre care doua izbucnite in gospodariile unor cetațeni din localitațile Vitanești și Comoara și unul…

- Eveniment Șapte incendii de vegetație uscata și stuf, in numai doua zile aprilie 2, 2021 11:12 Pompierii militari au intervenit, in numai 48 de ore, pentru lichidarea a șapte incendii de vegetație uscata și stuf, izbucnite pe raza localitaților Turnu Magurele, Zimnicea, Magura, Izvoarele, Suhaia…

- Tribunalul Gorj a decis vineri sa acorde un nou termen de judecata(16 aprilie) in dosarul privind inchiderea gropii de gunoi din Targu Jiu. Agenția pentru Protecția Mediului Gorj a dispus in 23 martie suspendarea pentru 6 luni a autorizației integrate de mediu. Masura a fost luata pentru ca depozitul…

- Vineri este programat primul termen in procesul care vizeaza situația depozitului de gunoi de la Targu Jiu. Dupa cum se cunoaște, Agenția pentru Protecția Mediului Gorj a dispus suspendarea autorizației integrate de mediu pentru depozitul administrat de firma Polaris. Suspendarea vizeaza o peioada de…