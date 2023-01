Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Drumul Sarii si Arboretele de pe Saraturi" din Sovata, care a devenit in urma cu un an imaginea campaniei „EU in my Region" a Uniunii Europene, la propunerea Agentiei de Dezvoltare Regionala (ADR) Centru, atrage tot mai multi turisti in statiunea balneoclimaterica Sovata, a afirmat, vineri,…

- Pasagerii autocarului cu turisti greci implicat in accidentul de la Pasajul Unirii din Capitala afirma ca vor da in judecata autoritatile din Bucuresti si agentiile de turism, scrie publicatia in.gr. Autocarul pornise din Volos si Larissa, cu 47 de turisti greci, nu a respectat limita de inaltime pe…

- Autoritațile au anunțat ca au fost virați pe cardurile sociale cei 250 de lei, reprezentand a patra tranșa de anul acesta a ajutoarelor cuprinse in programul "Sprijin pentru Romania" al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). La nivel național sunt aproximativ 2,4 milioane de beneficiari…

- Poliția din Toronto, Canada, a anunțat, marți, ca opt adolescente, cu varste intre 13 și 16 ani, au fost puse acuzate de crima. Victima este un om al strazii. Fetele ar fi agresat mortal un om al strazii, in varsta de 59 de ani, la Toronto, a anuntat marti politia orasului. Barbatul a fost injunghiat…

- Muzeul Județean Mureș, in parteneriat cu Programul Topografia Monumentelor Istorice din Targu Mureș, organizeaza cea de-a cincea ediție a simpozionului științific de istoria artei, intitulat „Metamorfoza orașului". Tema din acest an se leaga de cladirile care au servit ca model arhitectural și, in special,…

- A inceput a doua editie a bugetarii participative!Consiliul local a votat calendarul de bugetare participativa, astfel incat cei interesați pot incepe sa depuna proiecte incepand de astazi. Spuneți-va parerea despre cum sa cheltuim banii orașului!Detalii pot fi gasite la urmatorul link: https://bugetareparticipativa.tirgumures.ro/…

- Acel Moment Cand… ne miram ca avem un oraș sufocat de gunoaie?! Un transport in comun demn de evul mediu! Un "lider" care incearca sa acopere cu tablouri imaginea reala a orașului?! Un municipiu reședința de județ cu "centura" care trece prin mijlocul orașului! Nu e nicio mirare daca primii oameni ai…

- La Reghin a demarat procedura de achiziție pentru reabilitarea strazii Apalinei. Valoarea totala a investiției: 23.748.497,53 lei. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este data de 29 noiembrie 2022, ora 15:00, a anunțat primarul Mark Endre. Detalii: https://t.ly/lgzF Se reabiliteaza strada Apalinei…