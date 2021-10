Stiri pe aceeasi tema

- Pokemon a lansat albumul “Pokemon 25: The Album” pentru a sarbatori 25 de ani de activitate. Pe noul proiect muzical se afla Katy Perry, Jax Jones, Sinead Harnett, Mabel, Lil Yachty, J Balvin, Cyn, Vince Staples, Louane, Tierra Whack, Post Malone, Yaffle, Daichi Yamamoto, AAAMYYY și ZHU. Celebrarea…

- Elvețienii de la Piech Automotive (start-up inființat de Anton Piech, stranepotul lui Ferdinand Porsche) au prezentat in 2019, cu ocazia Salonului Auto de la Geneva, conceptul electric Mark Zero. Ulterior, compania a anunțat ca acesta va da naștere unui model de serie, cu zero emisii, denumit Piech…

- Panourile solare ar putea fi una din alternativele mai „ieftine” la curentul electric, mai ales in perioada verii. Intr-un bloc din Alba Iulia, costurile au fost reduse cu pana la 50% dupa ce au fost montate panouri solare care asigura apa calda a locuitorilor. In Constanța, spre exemplu, panourile…

- Uraganul Ida a lasat New Orleans fara curent electric. Furtuna, clasificata in categoria 4 din 5 la sosirea pe coasta statului Louisiana, a mai slabit intre timp in intensitate și este acum de categoria 2.

- Vantul puternic de noaptea trecuta a doborat o salcie peste firele de inalta tensiune in Pietroșița. Autoritațile din localitate au Post-ul Pietroșița: Vantul puternic a doborat un copac peste firele de curent electric apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Judetele Neamt, Suceava, Iasi, Bacau, Botosani si Vaslui si au fost, in cursul noptii, sub incidenta Codului Rosu de precipitatii abundente si vant puternic, cu rafale de peste 100 de kilometri la ora. In zeci de localitati de pe raza judetului Suceava, pompierii au intervenit pentru defrisarea unor…

- Audi a lansat modelul electric Q4 e-tron la jumatatea lunii aprilie. SUV-ul compact a fost prezentat oficial și in Romania, fiind deja disponibil in showroom-urile marcii din țara noastra. Acum, clienții din Europa au la dispoziție doua versiuni noi. Q4 Sportback 40 e-tron este echipat cu un motor electric…

- Proiectul profesorilor ieseni Nina si Mircea Nedea, prin care ajuta copii din medii defavorizate, care nu si-ar permite meditatii, sa se pregateasca pentru examenul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, a ajuns la a X-a generatie care a sustinut examenul. …