- Premiul Nobel pentru Literatura 2020. Poeta americana Louise Glück a câstigat joi premiul Nobel pentru literatura pe anul 2020, potrivit unui anunt facut de Academia Suedeza din Stockholm.

- Din 1901 pana in prezent au fost acordate 112 premii Nobel pentru Literatura. De patru ori, distinctia a fost impartita intre doi castigatori. Cincisprezece femei au fost laureate cu acest premiu pana anul acesta. Toni Morrison a devenit, in 1993, prima femeie afro-americana recompensata cu Nobelul…

- Academia Suedeza a primit in acest an 197 de propuneri de candidati la premiul Nobel pentru Literatura, dintre care 37 sunt scriitori care au fost nominalizati pentru prima data, informeaza DPA. Academia Suedeza anunta joi decizia luata de membrii sai in privinta laureatului acestui premiu pe anul 2020.…

- Ceremonia fizica de decernare a premiilor Nobel la 10 decembrie la Stockholm a fost anulata, o premiera din 1944 provocata de pandemia de Covid-19, a anuntat marti Fundatia Nobel, citata de AFP. O ceremonie televizata este prevazuta, in absenta laureatilor care vor primi premiile de la distanta.…

- Ministrul suedez de Externe Ann Linde a primit-o luni pe Olga Kovalkova, o reprezentanta in exil a ”Consiliului Coordonariii” opozitiei din belarus, si a condamnat reprimarea ”inacceptabila” a regimului presedintelui belarus Aleksandr Lukesanko, relateaza AFP.”Intalnire rodnica la Stockholm…

- Dupa decesul scriitorului, in anul 1961, casa sa a devenit una dintre atractiile turistice importante din Key West, o insula situata la 100 de kilometri de Miami. Locuitorii din zona au supravietuit uraganelor dar si crizelor economice din trecut, insa prabusirea turismului din cauza pandemiei de…

- Scriitoarea belarusa Svetlana Alexievici, laureata a premiului Nobel pentru Literatura, a condamnat violența cu care poliția și forțele de ordine au reacționat impotriva manifestanților care contesta rezultatul alegerilor prezidențiale din 9 august, caștigate – potrivit datelor oficiale – cu peste 80%…