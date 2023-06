Stiri pe aceeasi tema

- Podul construit peste Dunare la Braila, al treilea pod suspendat ca dimensiune din Europa, va fi dat in circulatie pe 6 iulie, a anuntat, vineri, Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu. Initial se anuntase ca data de deschidere 27 iunie. „Am hotarat impreuna cu colegii, si cu…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a mers vineri la Podul de la Braila, el anuntand ca in data de 6 iulie vor putea sa dea in circulatie pe varianta Macin iar pana la sfarsitul anului va trebui data in circulatie si varianta Jijila.”In 6 iulie vom putea sa dam in circulatie pe varianta…

- ”In 6 iulie vom putea sa dam in circulatie pe varianta Macin, am fost si pana acolo, lucrarile sunt in proportie de aproximativ suta la suta finalizate, mai sunt cateva lucruri de pus la punct”, a anuntat ministrul Transporturilor, aflat in vizita la Podul de la Braila. Sorin Grindeanu a precizat…

- Podul suspendat peste Dunare a fost supus, luni, testarilor statice si dinamice, operatiune pentru care s-au folosit 60 de camioane incarcate fiecare cu 40 tone de piatra si care a avut loc in prezenta secretarului de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, Ionel Scriosteanu. "S-a terminat partea…

- ”Au inceput testele de rezistenta la Podul Suspendat de la Braila! Aceste teste statice si dinamice reprezinta un pas important pentru procedurile necesare receptiei si deschiderii circulatiei pe pod”, a afirmat Sorin Grindeanu, luni, intr-o postare pe Facebook. El a adaugat ca, dupa ce va fi dat in…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a avansat, recent, un nou termen pentru inaugurarea podului suspendat peste Dunare, de la Braila. Este vorba despre data de 27 iunie, in contextul in care, potrivit lui Grindeanu, "la podul suspendat suntem la 95-, drumurile sunt peste 70-75- pe tot contractul".…

- Podul peste Dunare, de la Braila va fi inaugurat pe 27 iunie. Reprezentanții constructorului italian lucreaza la partea structurala, iluminare și monitorizare, iar intr-o luna, romanii vor putea sa foloseasca podul pentru a ajunge la Tulcea.

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu , anunța ca Podul de la Braila va fi inaugurat in jurul datei de 27 iunie pe varianta Macin, urmand ca varianta Jijila sa fie gata pana la sfarsitul anului. Seful de la Transporturi a precizat ca i-a transmis constructorului italian – Webuild…