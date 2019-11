Podul prăbușit în Franța: Bilanțul persoanelor decedate a urcat la două Doua persoane, printre care o adolescenta de 15 ani, au murit din cauza prabușirii unui pod luni dimineața în sud-vestul Franței, relateaza AFP.

Cauzele accidentului sunt înca necunoscute, a spus guvernul, în timp ce a anunțat lansarea imediata a unei anchete.

O posibila cauza este cea vehiculata de la început, respectiv cea ca un camion cu o greutate mai mare de 19 tone care a încercat sa traverseze podul.

&"Nicio ipoteza nu poate fi confirmata&", a spus secretarul de stat din Ministerul de Interne, Laurent Nunez, prezent la fața locului.

O fata de

Sursa articol: hotnews.ro

