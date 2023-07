Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in ziua 505-a a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Forțele ruse au lansat atacuri cu drone asupra Kievului pentru a treia noapte la rand, relateaza The Guardian. Explozii s-au auzit in mai multe cartiere din capitala Ucrainei. Cel puțin o persoana a murit și mai multe au fost…

- Forțele ruse au doborat duminica o racheta ucraineana in zona podului Kerci, anunța autoritațile instalate de Moscova in Crimeea. Traficul pe „podul lui Putin” a fost oprit temporar din cauza acestui incident. Tot din zona rusa, bloggerii militari apropiați de Moscova anunța inlocuirea generalului Valeri…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, 16 iunie, ca liderul ucrainean Volodimir Zelenski, care are origini evreiești, este o "rușine pentru poporul evreu", informeaza AFP, preluata de The Moscow Times."Am o mulțime de prieteni evrei", a afirmat Putin la forumul economic internațional anual…

- Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), un thinktank american, spune ca armata Ucrainei a lansat o contraofensiva pe teritoriul ocupat de ruși in patru zone de pe linia frontului. Bloggeri militari ruși și ministerul rus al apararii vorbesc despre avansurile Kievului iar trupele ucrainene se pare…

- Ministrul rus al Apararii Serghei Soigu anunta ca trupele ruse au respins joi o ofensiva ucraineana in regiunea Zaporojie, in sudul Ucrainei, in contextul in care Kievul se declara pregatit sa lanseze un asalt cu scopul de a recuceri teritoriul ucrainean ocupat de Moscova, insa Ucraina ar fi pierdut…

- Comandantul Flotei ruse a Marii Negre a anunțat ca a sporit masurile pentru protecția navelor și a bazei de la Sevastopol, potrivit Realitatea PLUS. Forțele ruse se așteapta la atacuri cu drone din partea ucrainenilor și au declarat ca sunt ingrijorați de ce urmeaza.„Cand incep atacurile cu drone te…

- Aliatii NATO si partenerii lor au furnizat Ucrainei 230 de tancuri de lupta si 1.550 de vehicule blindate pentru a o ajuta sa contracareze ofensiva rusa si sa-si recucereasca teritoriul, a anuntat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza AFP. „Aliatii si partenerii din cadrul grupului…

- Un tribunal din Moscova a emis vineri, 21 aprilie, un mandat de arestare pe numele lui Kirilo Budanov, șeful serviciului secret militar ucrainean, sub acuzația de organizarea unor „atacuri teroriste” in interiorul Rusiei, a anunțat agenția de presa de stat RIA, citata de The Guardian.Potrivit instanței…