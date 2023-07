Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ORA 7.30 - Un incident a avut loc pe un pod important care leaga Crimeea de regiunea rusa Krasnodar , circulatia fiind intrerupta in zona, a anuntat in noaptea de duminica spre luni guvernatorul rus al peninsulei anexate Crimeea, relateaza AFP."Circulatia a fost intrerupta pe podul Crimeei. O…

- **UPDATE:** Fostul președinte american, Donald Trump, crede ca un acord de pace este posibil. Intr-un interviu recent acordat Fox News, Trump a declarat ca daca va fi ales din nou președinte, va incerca sa convinga președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe președintele rus Vladimir Putin sa incheie…

- Traficul pe podul care face legatura dintre peninsula Crimeea și coasta Rusiei a fost oprit temporar in ambele sensuri, iar o coada de aproximativ 500 de mașini s-a format la intrarea dinspre teritoriul rus Krasnodar, relateaza publicațiile Kommersant și The Moscow Times.Guvernatorul instalat de Moscova…

- Un tren marfar care transporta cereale a deraiat, joi, 18 mai, fara sa faca victime, in Crimeea anexata de catre Rusia in 2014, anunta ocupatia rusa, ultimul dintr-o serie de incidente si sabotaje imputate cu regularitate de catre Moscova Ucrainei, relateaza AFP și News.ro . ”In districtul simferopol,…

- Un inalt responsabil rus a afirmat sambata ca o racheta balistica ucraineana a fost doborata deasupra Peninsulei Crimeea anexate, un eveniment rar intr-un moment in care se profileaza o viitoare contraofensiva a fortelor ucrainene, informeaza AFP. „Fortele de aparare antiaeriene au doborat deasupra…

- Un incendiu masiv a izbucnit la un depozit de petrol din Crimeea dupa ce a fost lovit de doua drone ucrainene, a anunțat sambata un oficial desemnat de Rusia in aceasta zona, cel mai recent dintr-o serie de atacuri in peninsula anexata, in timp ce Rusia se pregatește pentru o contraofensiva ucraineana…