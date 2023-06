Un nou pod peste Siret, cu lungimea de 1,7 km, este in construcție la Galați, lucrarile fiind in stadiu avansat in raport cu graficul stabilit. Noul pod face parte din infrastructura de transport aferenta podului peste Dunare de la Braila. Dupa foarte mulți ani in care zona Galați – Braila a fost izolata de restul țarii din cauza lipsei infrastructurii rutiere de transport rapid, construirea podului peste Dunare de la Braila a schimbat radical situația, fiind in construcție mai multe drumuri expres, dar și un nou pod peste Siret. In aceasta perioada, oficialii de la CNAIR și Ministerul Transporturilor…