Podul de pe drumul județean DJ 107, in localitatea Colibi, va fi modernizat: Unda verde din partea APM Alba Podul de pe drumul județean DJ 107, in localitatea Colibi, va fi modernizat: Unda verde din partea APM Alba Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba a dat unda verde pentru modernizarea podului de pe drumul județean DJ 107, in localitatea Colibi. Drumul judetean DJ 107, Alba Iulia (DN 1) – Teleac – Hapria – Straja […]