Podul de la strand, gata pe jumatate ! (Fotogalerie)

Stiri pe aceeasi tema

- Primele microbuse cu refugiați au aparut și la Carei. Astazi, in jurul orei 18,00, in parcarea din fața bisericii Sf.Dimitrie erau parcate doua microbuse. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența are in dotare 39 tabere mobile pentru sinistrați, cu o capacitate de 201 locuri/tabara. La nevoie…

- Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a anunțat astazi, 9 februarie, in cadrul unei conferințe de presa, principalele lucari pe care municipalitatea le are in vedere pentru anul in curs: Iata lista acestora: – Modernizarea Centrului Vechi din municipiul Satu Mare și extinderea traseului…

- Lucrarile la podul peste raul Someș, amplasament strada Ștrandului, se afla intr-o stare avansata, a subliniat primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor. „Vestea buna pe care am primit-o la finalul anului 2021 a venit de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației. Municipiul…

- O importanta lucrare de investiții, cea de modernizare a Ștrandului municipiului Suceava, ar urma sa fie finalizata in vara acestui an, spre bucuria celor dornici sa aiba la dispoziție un loc de petrecere a timpului liber, in special in zilele calduroase.„In urma discuțiilor avute cu ...

- O autospeciala a ISU „Somes” Satu Mare s-a prabușit azi (22 ianuarie) dimineața, in fantana arteziana din centrul municipiului Satu Mare. Echipajul ajuta la mutarea Prefecturii in noul sediu. „Un incident regretabil s-a petrecut astazi pe platoul Pieței 25 Octombrie din municipiul Satu Mare. Doua autoutilitare…

- Primarul Kereskenyi Gabor a semnat actul adițional la contractul de finanțare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației ce privește construcția podului peste Someș, zona str. Ștrandului. Ministerul dubleaza finanțarea pentru construcția podului, de la 82 milioane de lei…

- In cursul zilei de ieri, echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Someș” Satu Mare a intervenit pentru asanarea teritoriului, de o bomba de aviație, de 100 de kg, pe strada Șoimoșeni din municipiu. Muniția a fost gasita de catre un cetațean pe un teren agricol in timp…

- Darurile de Craciun pregatite de copii germani pentru copii din judetul Satu Mare au ajuns la destinatie. Accesand urmatorul link se poate viziona un filmulet, subtitrat in limba germana: https://youtu.be/xRipiSUV-Ow Pastrand indelungata tradiție de 17 ani, școlarii germani din localitatile Arnstorf,…