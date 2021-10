Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai sunt locuri pentru pacienții cu COVD-19, nici macar pentru cei care nu au nevoie de oxigen, in spitalele din Iași, astfel ca s-a apelat la spitalele non-COVID, iar ambulanțele așteapta in curțile unitaților medicale preluarea bolnavilor cand se elibereaza cate un loc. Directorul DSP…

- USR Constanța solicita retragerea lui Valentin Ciorbea din grupul de lucru pentru crearea strategiei culturale a Constanței dupa ce acesta a fost acuzat de remarci antisemite. In urma intalnirii de ieri a forului consultativ, doi membri și-au dat demisia: directorul Teatrului de Stat Constanța, Erwin…

- Daniel Citiriga, prodecanul facultații de Istorie și Științe Politice de la Universitatea Ovidius din Constanța (sursa foto: Facebook) Daniel Citiriga, Prodecanul Facultații de Istorie și Științe Politice de la Universitatea Ovidius, este al doilea membru care parasește grupul de lucru pentru crearea…

- Romanii ar putea plati la iarna cele mai mari facturi la gaze naturale din istorie, din cauza creșterii semnificative a prețurilor la bursa. Conform unei analize a Asociației Energia Inteligenta, prețul gazelor va atinge un maxim istoric, ducand la creșterea numarului consumatorilor vulnerabili și afectand…

- Facultatea de Istorie și Geografie din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava dispune de 35 de locuri fara taxa pentru sesiunea de admitere din toamna. Decanul Facultații, Florin Pintescu, a declarat, la Radio Top, ca sint locuri bugetate la urmatoarele programe de licența: Istorie – 3,…

- Aradul de pregatește de o mare sarbatoare, care va dura nu mai puțin de doua saptamani și se va desfașura atat in centrul orașului cat și in parcurile din cartiere. Este vorba de „Zilele Aradului”, care vor incepe in 16 august și se vor sfarși in 29 august. „Oraș Liber Regesc” In ziua de 22 […] Articolul…

- Biblioteca Metropolitana Bucuresti (BMB) cu sprijinul Directiei Cultura, Invatamant, Turism a Primariei Municipiului Bucuresti a pregatit un nou program cultural-educativ „Biblioteca de weekend”, in...

- O parte din Muntele Ceahlau s-a prabușit zilele trecute din cauze naturale, stanca de sute de tone traversand poteca turistica ce lega Ocolașul Mic de Cabana Dochia. Din fericire, niciun turist nu se afla atunci in zona. Prabușirea unuia dintre turnurile Ocolașului Mare a fost anunțata de…