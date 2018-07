Stiri pe aceeasi tema

- Doramina Ghiorghiu, 45 de ani, medic specialist la Clinica de Hematologie a Institutului Regional de Oncologie Iasi, a fost gasita in stop cardiac cauzat de strangulare, de catre sotul sau. Potrivit unor surse citate de Ziarul de Iasi, femeia a fost gasita in agonie in sufragerie, spanzurata…

- Barbatul a ajuns la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi, unde in urma investigatiilor s-a constatat ca acesta a ingerat in mod voit corpi straini din metal, care s-au dovedit a fi linguri, si mai multe pastile. „Pacientul in varsta de 20 de ani a ajuns in UPU in…

- Barbatul in varsta de 32 de ani a fost adus la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi cu mai multe rani, iar in urma investigatiilor s-a constatat ca are o fractura a antebratului si a pumnului stang, o fractura la nivelul tibiei si o contuzie a coloanei cervicale.…

- Aceasta a fost transportata la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon“ din Iasi, de catre un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean, in urma unui apel de urgenta. Dupa observatii, s-a constatat ca lichidul fierbinte i-a provocat o arsura pe fata, gat si umar. „Pacienta…

- Un barbat de 44 de ani a ajuns zilele trecute la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi dupa ce si-a scapat o oala de apa fierbinte pe coapse si pe penis. Acesta s-a ales cu o arsura de gradul al II-lea si, dupa ce a fost supus observatiilor in UPU, s-a decis internarea…

- Un pensionar de 81 de ani, din Iasi, a ajuns alaltaseara la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" dupa ce a fost batut de fiica sa cu o scandura. Conflictul a fost facut cunoscut oamenilor legii de o vecina, iar politistii care s-au deplasat la fata locului au constatat ca…

- Ieseanul in varsta de 23 de ani a ajuns la urgente garda trecuta cu observatie de fracturi ale ambelor picioare, dupa ce fularul pe care l-a folosit s-a desfacut si victima a cazut in gol de la etajul al doilea. La locul solicitarii prin 112 a intervenit un echipaj al SMURD care a transportat pacientul…

- Un preot a fost lovit de o masina pe trecerea de pietoni. Victima, in varsta de 52 de ani, a fost transferata in stare grava la Iasi, dupa ce a fost accidentat grav, in timp ce traversa regulamentar. UPDATE 10:45: Preotul Vasile Adiaconitei a fost spulberat, dupa ce a traversat in fuga pe…