- Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat marți ca la nivelul partidului și a coaliției s-a luat decizia de a participa la ședința privind moțiunea de cenzura, dar „sa nu votam”. „Și la nivelul...

- Exista semnale ca oameni din PNL ar vrea sa voteze moțiunea de cenzura pe care PSD o va depune impotriva Guvernului, spune președintele social-democraților, Marcel Ciolacu. Intrebat, luni seara, la Antena 3, daca spera ca „unii din tabara Orban” sa voteze pentru caderea Guvernului Cițu, Marcel Ciolacu…

- "Exclus. Oricine imi cunoaste cariera stie foarte clar ca eu niciodata nu am facut nicio intelegere cu PSD si nu voi face atat timp cat voi fi in viata publica. (...) E exclus. Asta este o bazaconie. De altfel, noi am si luat o decizie la nivelul coalitiei. Motiunea nu va avea niciun vot din partea…

- Moțiunea simpla contra ministrului Cristian Ghinea, va fi citita luni, iar votul se va da marți, a spus președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. El a fost ironic la adresa Opoziției, spunand ca inc...

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, s-a amuzat, miercuri, la Parlament, pe marginea moțiunii de cenzura anunțata de PSD. „Moțiunea simpla contra ministrului Cristian Ghinea va fi dezbatuta luni, de la ora 16.00, iar votul va fi marți”, a spus Ludovic Orban. Liderul PNL a adaugat,…

- Moțiunea de cenzura anunțata de PSD impotriva Guvernului Cițu este „o bula de sapun”, a declarat miercuri președintele PNL, Ludovic Orban. „O bula de sapun. Trebuiau și ei sa depuna o moțiune de cenzura. Oricum ar fi depus moțiue și daca nu era PNRR. Dar noi ne bucuram ca depun moțiune de…

- „Vor crește veniturile pentru ca vom avea creștere economica. Nu negam ca exista o prevedere de eliminare graduala a facilitaților excesive”, a spus Ludovic Orban, miercuri, la Parlament.Intrebat despre motiunea de cenzura pe care vrea sa o depuna PSD, Orban a spus: „O bula de sapun. Trebuia si ei sa…