Florin Cițu a anunțat, marți dimineața, inainde de audierile miniștrilor propuși de Dacian Cioloș, ca PNL a decis sa fie prezent dar sa nu voteze pentru guvernul premierului desemnat. "Am cerut colegilor mei decența și profesionalism, decizia a fost luata in BEx, ne vom abține la voturile pentru candidatura miniștrilor", a declarat Cițu.