- Organizația Județeana Suceava a PNL a validat candidaturile pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 2020. Potrivit unor surse politice, in forurile statutare ale PNL Suceava au fost stabilite candidaturile pentru Senat și Camera Deputaților, urmand ca acestea sa fie validate in ...

- Potrivit unor surse politice de incredere, PNL Suceava este primul partid in județ care și-a definitivat listele de candidați pentru alegerile parlamentare care vor avea loc pe 6 decembrie 2020. In forurile statutare ale PNL Suceava au fost validate, astazi, candidaturile pentru Camera Deputaților și…

- Ludovic Orban ar putea deschide lista candidatilor PNL la Camera Deputatilor, iar ministrul de Finante Florin Citu pe cea la Senat, au declarat surse liberale, pentru News.ro. De asemenea, printre candidati s-ar putea regasi si alti membri ai Guvernului, cat si candidatii la sectoare, Adrian Moraru…

- 15 octombrie este data la care listele PNL Timis pentru Senat si Camera Deputatilor trebuie sa fie batute in cuie. Totusi, cei care doresc sa candideze pot sa-si depuna optiunile pana pe data de 12 octombrie. Noul Birou Permanent Judetean al PNL Timis a avut astazi o prima sedinta, tema principala fiind…

- Nu s-a ajuns la un acord intre USR si PLUS privind modul in care vor fi alcauite listele pentru parlamentare, cu toate ca au existat discutii inainte de alegerile locale. Reprezentantii USR le-ar fi propus partenerilor din PLUS ca primele locuri de la Camera Deputaților și de la Senat sa fie…

- Organizatia judeteana UDMR Bihor a aprobat listele complete de candidati pentru alegerile parlamentare, atat pentru senatori cat si pentru deputati, pe primele pozitii fiind actualii parlamentari Cseke Attila, Szabo Odon si Biro Rozalia."A fost aprobata lista completa pentru Senat, cu sase…

- 28 de membri ai Alianței USR-Plus s-au înscris în competiția interna pentru alegerile parlamentare din decembrie, urmând ca cei 14 candidați (10 pentru Camera Deputaților și 4 pentru Senat) sa fie desemnați în cadrul unei conferințe județene…