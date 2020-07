Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Constanta, ca senatorul Vergil Chitac va fi candidatul PNL la Primaria Constanta, pentru ca acesta are prima sansa sa castige alegerile locale, obtinand in cercetarile sociologice un scor de 30-35%. Intrebat cum crede ca PNL va castiga alegerile la Primaria…

- PNL și USR nu par sa poata cadea la pace sub nicio forma, deși in Capitala, cele doua formațiuni au decis sa susțina un candidat comun. Liderul liberalilor, premierul Ludovic Orban, a ironizat, joi, candidatura deputatului USR Stelian Ion la Primaria Constanța, afirmand ca PNL se prezinta pentru…

- Acuzații grave la adresa lui Decebal Fagadau, fost viceprimar al Constanței, mana dreapta a fostului edil Radu Mazare. Conform presei, acesta ar fi aprobat construirea unor imobile controversate."Imobilele pentru care Fagadau a aprobat avize de construire și PUZ-uri ilegale pe cand era viceprimar…

- Referitor la Constanța, liderul liberalilor a declarat ferm ca nu vor merge in alianța cu USR PLUS și ca il vor susține pe Vergil Chițac pentru primarie. Declarația lui Orban vine la o zi dupa ce deputatul USR Stelian Ion, candidatul din partea USR PLUS pentru Primaria Constanța, a susținut o conferința…

- „La Constanța deja am luat o decizie: Vergil Chițac este un candidat puternic, care sta cel mai bine in sondaje”, a anunțat Ludovic Orban, luni seara, la Digi24, referitor la candidatul PNL pentu Primaria Constanța. Orban a declarat ferm ca nu vor merge in alianța cu USR PLUS și ca il vor susține pe…

- Vergil Chitac, candidatul pentru Primaria Constanta, din partea liberalilor, a transmis, prin intermediul paginii sale de socializare, un mesaj legat de subiectul aliantei PNL USR. "Vreau sa lamuresc o data pentru totdeauna problema aliantei PNL USR pentru Constanta. Observ ca domnul Stelian Ion continua…

- Deputatul USR Stelian Ion si presedintele Aliantei National Taraniste, Tudorel Chesoi, impreuna cu reprezentantii Plus sustin o conferinta de presa comuna.Mesajul lui Stelian Ion este fara echivoc: "Trebuie sa facem alianta de dreapta la Constanta care sa trimita pe 27 septembrie, PSD in concediu".Este…

- Mohammad Murad a declarat ca va candida pentru functia de primar al municipiului Constanta. "Sunt candidat, dar nu sunt al unui partid, momentan. Daca se schimba lucrurile in PNL, s-ar putea sa fiu. Voi candida sigur. Momentan sunt independent si voi anunta pasii si proiectele urmatoare cand…