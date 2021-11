Deputatul Alexandru Kocsis-Cristea a anuntat ca cei 17 liberali care s-au dezafiliat deja de la grupul parlamentar al PNL si care au absentat de la sedinta de luni a BPN al partidului in care a fost votata lista ministrilor liberali in noul Executiv vor demisiona marti din formatiune. „Sa stiti ca am sperat pana in ultima clipa. Nu doar eu, ci toti cei 17 colegi liberali care ne-am dezafiliat, in semn de protest, din grupul parlamentar al PNL. Chiar am sperat ca se vor trezi in al doisprezecelea ceas si vor spune NU acestei cardasii cu PSD. La inceputul lunii octombrie am fost 40 de parlamentari…