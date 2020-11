Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) de crestere a taxei de cogenerare, taxa platita de toti consumatorii casnici sau industriali, a intrat in vigoare de duminica, 1 noiembrie.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a elaborat si emis, din 30 iulie, un numar de 47 de reglementari, adoptate prin 38 de ordine, in procesul revizuirii legislatiei secundare in urma intrarii in vigoare, in aceasi data, a Legii nr.155/2020 pentru modificarea si completarea…

- Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei a aprobat ordinul 179/9 octombrie 2020, prin care racordarea clienților casnici la rețele de distribuție a gazelor naturale, indiferent de distanța fața de rețea, este gratuita. Articolul cu referire... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pretul energiei pentru consumatorii casnici dupa 1 ianuarie 2021, cand piata va fi liberalizata complet, va depinde de conditiile de atunci din piata, dar si de apetitul de risc al consumatorilor, care vor avea la dispozitie oferte la preturi mici, pe termen scurt, sau preturi fixe pentru o perioada…

- Romania dispunea, oficial, la data de 14 august, de capacitati de producere a energiei electrice cu o putere instalata totala de 20.608 de MW, potrivit datelor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), insa institutia este intr-un proces de analiza pentru a stabili care dintre…

- ## NOI INTRERUPERI PROGRAMATE DE CURENT IN ARGEȘ! MII DE CONSUMATORI VOR FI AFECTAȚI Distributie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electric, miercuri, 5 august, la consumatorii casnici si agentii economici, astfel: 09:00 – 13:00 Topoloveni Strazile: Maior Cociceanu, Maximilian Popopvici,…