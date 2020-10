PNL nu poate guverna fără PSD O simulare publicata in urma cu cateva zile pe baza alegerilor locale din 27 septembrie arata ca PNL ar urma sa detina o majoritate fragila in Parlament dupa scrutinul din 6 decembrie. Potrivit analizei realizate de Agentia de rating politic, liberalii vor obtine 159 de mandate (49 la Senat, 110 la Camera), PSD - 144 de mandate (44 la Senat, 100 la Camera), USR PLUS - 50 (15 la Senat, 35 la Camera) si Pro - ALDE - 41. Ar mai intra la limita, in Legislativ, PMP, UDMR si re (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rectorii ar putea sa-și pastreze mandatul pe viața, potrivit unor modificari aduse Legii Educației și aprobate astazi de Senat in calitate de for decisiv. Un amendament propus de deputatul PSD Tit-Liviu Brailoiu la un proiect de lege prevede pentru toate universitațile ca „durata mandatului de rector…

- Agenția de Rating Politic a realizat o simulare electorala privind alocarea numarului de mandate in viitorul Parlament, calculele fiind realizate in baza rezultatelor oficiale de la alegerile locale:

- Agenția de Rating Politic a realizat o simulare electorala privind alocarea numarului de mandate in viitorul Parlament in baza rezultatelor oficiale de la alegerile locale:PNL 34,2% / 159 de mandate (110 deputati si 49 de senatori)PSD 31% / 144 de mandate (100 de deputati si 44 senatori)USR-PLUS…

- "E multa forfota in bula noastra pentru ca unii colegi din USR se regasesc pe locuri greu eligibile la Camera Deputatilor sau la Senat. Scriu si eu cateva randuri despre «scandalul» din interiorul USR PLUS. In primul rand, am citit comentariile, criticile, acuzatiile scrise de voi si vreau sa va…

- In 20 și 21 septembrie, in Italia se va vota pentru așa-numitul referendum parlamentar de taiere sau referendumul in care cei indreptațiți sa voteze in Italia vor fi chemați sa aprobe sau sa respinga legea de revizuire constituționala votata de camere care prevede reducerea a 36, 5% din membrii ambelor…

- Un proiect legislativ depus ieri la Senat in calitate de prima Camera sesizata prevede ca alegatorii romani cu domiciliul in strainatate ar putea sa isi exercite dreptul la vot si la o alta sectie decat cea la care sunt inregistrati, dar si ca ar putea beneficia de un program de vot prelungit. Daca…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca achizitia dozelor de vaccin antigripal pentru acest an se va realiza pe 9 septembrie, urmand ca, dupa 15 septembrie sau 1 octombrie, sa inceapa si campania de vaccinare propriu-zisa. ''Pe 9 septembrie noi avem achizitionarea vaccinurilor pentru gripa,…

- "Legea abia a ajuns la mine. In ultimii 30 de ani, guvernele au stabilit datele alegerilor, acum e prima oara cand Parlamentul vrea sa iși ia acest atribut prin lege. Cum va fi asta, ca Parlamentul stabilește singur cand se alege Parlamentul? Sa ne imaginam ca un numar mare de parlamentari nu vor…