- Ziua Eroilor a fost celebrata astazi, odata cu praznicul Inalțarii Domnului, la Monumentul Ostașului Roman din Baia Mare. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a depus o coroana de flori pentru eroii neamului, care cu mult curaj și iubire de țara au luptat pentru Romania unita de…

- Inalțarea Domnului este sarbatorita, in calendarul creștin-ortodox, la 40 de zile de la Paște. Sarbatoarea este numita in popor și Ispas. In 2022, aceasta sarbatoare cade pe 2 iunie. Tot in aceasta zi este sarbatorita și Ziua Eroilor. Pomenirea eroilor neamului romanesc la praznicul „Inalțarii Domnului”…

- Joi, 2 iunie, odata cu sarbatoarea crestina a Inaltarii Domnului, Centrul Cultural impreuna cu autoritațile orașului Mioveni vor organiza o ceremonie de cinstire a memoriei eroilor patriei, aceia care au facut sacrificiul suprem, in slujba poporului roman. Ziua Eroilor marcheaza data la care comemoram…

- Deputatul Florin Alexandru Alexe a fost prezent la Consiliul Național al PNL, alaturi de președintele Ionel Bogdan. „Astazi, 27 mai 2022, a avut loc Consiliul Național al PNL. M-am bucurat sa revad prieteni dragi din toate filialele. Am discutat despre prioritațile guvernamentale, necesitatea investițiilor…

- Baia Mare va avea centura metropolitana, proiectul a fost aprobat de Consiliul Judetean. Mai multe variante ale acestui proiect au fost anulate de-a lungul timpului. Unul dintre ele este drumul expres Baia Mare - Petea, care facea legatura cu Vaja - Ungaria.

- Ionel Bogdan, presedintele Consiliului Judetean Maramures, se afla la Paris, unde va avea mai multe intalniri cu investitori francezi. Cu aceasta ocazie se doreste atragerea acestora spre noile parcuri industriale care vor fi create in Baia Sprie, Farcasa, Somcuta Mare, dar si Targu Lapus. Pe langa…

- ANUNT PUBLIC privind decizia etapei de incadrare JUDEȚUL MARAMUREȘ prin IONEL OVIDIU BOGDAN in calitate de Președinte al Consiliului Județean Maramureș, cu sediul in municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr.46, jud. Maramureș, titular al proiectului ”Construire Pasaj ,,Clubul Vacarilor (Baia…

- ”Nu de alta, dar de prea multe ori PNL iși da mana de la mana cu USR și voteaza impotriva PSD. Am ințeles și demagogia cu… „spre binele comunitații, votam dupa cum dorim”. Am senzația, dupa un anumit gen de comportament valabil in mai multe localitați, ca #votul se da cum se da pentru interesul de partid…