PNL în campanie: ultimul weekend Candidatul PNL la Camera Deputaților, profesorul Cristian Buican, s-a aflat in mai multe localitați din sudul județului nostru: sambata in Balcești, Ghioroiu și Laloșu, iar duminica in Ladești, Sutești, Mitrofani, Prundeni. Fiind zile libere, candidadul PNL și echipa sa de campanie au stabilit un numar important de contacte cu cetațenii in variate contexte: in targuri, din poarta in poarta, in centrul localitaților etc. Apropierea datei alegerilor și timpul liber aflat la dispoziția cetațenilor in weekend au facut ca aceștia sa fie mult mai activi in comunicarea problemelor și dolenațelor pe care… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol si foto: realitateavalceana.ro

