Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Gabriel Andronache si purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, au depus, miercuri, la Avocatul Poporului (AP), solicitarea de sesizare a Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) in privinta Ordonantei de urgenta 78/2018 referitoare la

- Deputatul PNL Gabriel Andronache si purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, au depus, miercuri, la Avocatul Poporului (AP), solicitarea de sesizare a Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) in privinta Ordonantei de urgenta 78/2018 referitoare la rectificarea bugetului de stat. "Am depus…

- Liberalii vor depune miercuri, la Avocatul Poporului, o sesizare prin care ii va solicita sa atace la CCR rectificarea bugetara adoptata de Guvern saptamana trecuta. Deputatul PNL, Gabriel Andronache, si purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, vor merge la institutie la ora 10:00.

- Avocatul Poporului a primit o scrisoare semnata de șapte membri ai CSM in care se solicita sesizarea Curții Constituționale in privința Ordonanței de Urgența care reglementeaza conducerea intermara a Inspecției Judiciare.

- Mai multi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii au trimis o scrisoare Avocatului Poporului prin care ii solicita acestuia sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la ordonanta de urgenta care reglementeaza conducerea interimara a Inspectiei Judiciare, scrie Agerpres. Cei sapte…

- Avocatul Poporului va analiza solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de formulare a unei exceptii de neconstitutionalitate referitoare la ordonanta de urgenta privind rectificarea bugetara, dupa publicarea acesteia in Monitorul Oficial. "In acest sens, Avocatul Poporului a dispus, inca de miercuri,…

- Sorina Pintea a subliniat ca este prioritara asigurarea medicamentelor. "(Avocatul Poporului n.r.) a cerut-o prin presa. Eu nu am niciun document scris de la Avocatul Poporului, cred ca era corect sa ni se se adreseze direct, pentru ca avem raspunsuri, avem si Cisplatin in stoc in acest moment,…