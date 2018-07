Stiri pe aceeasi tema

- Orban, convins ca Iohannis și Dancila au vorbit despre Ordonanța pe grațiere: Sper sa nu indrazneasca sa comita o asemenea ticalosie, ar arunca Romania in aer!, a mai spus liderul PNL, miercuri seara. Liderul PNL Ludovic Orban este convins ca la intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, neaga, intr-un mesaj transmis Digi24, ca Guvernul Dancila ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea. Dragnea ar scapa de puscarie in cazul in care o asemenea ordonanta ar intra in vigoare.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a rabufnit luni, la Palatul Parlamentului, intrebat fiind daca in sesiunea extraordinara este posibil sa se ajunga la un vot final pe forma inițiala a Codului Penal. Liderul PSD a afirmat ca declarația lui despre OUG a fost luata din context, la fel ca și amenințarile…

- ''Cu siguranta. Am indemnat membri de partid, simpatizantii PNL, sa fie prezenti la toate manifestatiile publice pasnice, civilizate, care se organizeaza in sustinerea motiunii de cenzura, care se organizeaza pentru a impiedica Guvernul sa adopte o noua Ordonanta 13, care se organizeaza in apararea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, referitor la anuntul facut de Liviu Dragnea privind posibilitatea emiterii unei Ordonante de Urgenta privind Codul penal, ca ar fi ”o alta nenorocire, o noua ordonanta 13” si ca daca se va intampla acest lucru, PNL va sesiza Avocatul Poporului.Citeste…

- Eventuala modificare a Codului Penal si a celui de Procedura Penala prin Ordonanta de Urgenta ar fi absurda, a declarat la RFI presedintele PNL, Ludovic Orban, dupa ce Liviu Dragnea a afirmat duminica seara, la Antena 3, ca ia in calcul modificarea Codurilor prin OUG, pentru ca Opozitia intarzie adoptarea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca eventuala modificare a Codurilor penale prin ordonanta de urgenta ar fi absurda si ar reprezenta un abuz. "Indraznim si noi sa avem amendamente, de regula amendamente care sunt solicitate din zona asociatiilor profesionale din justitie sau amendamente…

- Eventuala modificare a Codului Penal si a celui de Procedura Penala prin Ordonanta de Urgenta ar fi absurda, a declarat, luni, la RFI, liderul PNL, Ludovic Orban. El a spus ca in cazul in care va fi facut acest abuz, PNL va sesiza Avocatul Poporului, desi pana acum Victor Ciorbea "a refuzat sa-si…