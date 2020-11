Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Sector 3, Aurelian Badulescu, a postat vineri pe pagina sa de Facebook o fotografie editata in care președintele Klaus Iohannis apare prezentat ca Adolf Hitler. „Iohannisismul e predarea țarii la cheie”, a scris el in textul care insoțește imaginea. Citește și: Economistul-șef…

- PNL ''someaza'' PSD sa-l excluda din partid, de urgenta, pe Aurelian Badulescu si solicita organelor abilitate sa se sesizeze cu privire la eventuale fapte penale savarsite de acesta si alti social-democrati prin distribuirea pe o pagina de socializare a unor mesaje impotriva presedintelui…

- Fostul consilier personal al ex-primarului Timișoarei, Nicolae Robu, a postat pe Facebook un mesaj acid la adrea partidului și al lui Klaus Iohannis. Directorul Piete SA din cadrul Primariei Timisoara, Ionut Nasleu, membru al PNL Timis, fost consilier personal al lui Nicolae Robu și fost ofițer SRI,…

- Marcel Ciolacu a raspuns atacului lansat miercuri de președintele Klaus Iohannis, intr-o conferința de presa susținuta la Palatul Cotroceni, pe subiectul amenzii primite de președintele PSD pentru ca nu a respectat masurile anti-pandemie la restaurant.

- Partidul Social Democrat a pus in oglinda, intr-o postare pe Facebook, declaratiile facute de Klaus Iohannis la o distanta de aproape sase luni, interval in care presedintele si-a schimbat cu 180 de grade pozitia referitoare la organizarea de alegeri in timpul pandemiei.

- Senatorul PSD Lucian Romașcanu a reacționat, miercuri seara, dupa ce Klaus Iohannis a asemanat Partidul Social Democrat cu pandemia de coronavirus. Șeful statului a afirmat in timpul conferinței de la Palatul Cotroceni ca atacat PSD pentru ca acest partid ataca societatea, in timp ce COVID-19 ataca…

- Klaus Iohannis a vorbit astazi despre discutiile avute cu premierul Ludovic Orban si cu ministrul Justitiei pe tema legilor justitiei si a criticat in termeni duri Partidul Social Democrat pentru modificarile paguboase aduse in perioada 2017-2019, pe care incearca acum sa le repare.

- Intr-un comunicat de presa, Partidul Social Democrat susține ca ministrul mediului, suspectat ca ar fi plagiat teza de doctorat, trebuie demis. "Daca seful Guvernului ezita sa faca asta, Klaus Iohannis trebuie sa intervina urgent!", spun social-democrații."Ministrul Mediului Costel Alexe suspectat ca…