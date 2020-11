Stiri pe aceeasi tema

- Campanie electorala in forța, astazi, in zona de nord a județului Argeș, in localitațile Domnești, Coșești, Pietroșani, Nucșoara, Corbi și Domnești. Candidații liberali pentru Camera Deputaților, Adrian Miuțescu, Bogdan Angelin DAVID și Adrian Sandu și pentru Senat Madalin Marinescu și Alecsei Gheorghe…

- Cei trei medici candidați pe listele PSD Argeș pentru alegerile parlamentare – Cristina Stocheci și Viorel Enache la Senat, respectiv Remus Mihalcea la Camera Deputaților – au susținut azi o conferința de presa in care au prezentat principalele proiecte avute in vedere de PSD pentru Sanatate. Un aspect…

- In ziua de 29 octombrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Pitesti au fost sesizati cu privire la faptul ca, in cursul aceleiasi zile, in jurul orei 12.00, o persoana ar fi sustras, din incinta unei farmacii din municipiul Pitesti, produse in valoare de 300 de lei. In urma activitatilor desfasurate,…

- In programul sau de guvernare, PSD propune mai multe programe pentru creșterea calitații vieții varstnicilor, inclusiv a celor ramași singuri. In ceea ce privește pensiile, programul are in vedere o creștere a pensiei medii la valoarea de 2.480 de lei pana in ianuarie 2024 și a celei minime la 1.575…

- Cand au inceput sa iși contureze listele de parlamentari, liberalii argeșeni au fost incapabili sa iși desemneze candidați “ satisfacatori “ pe locurile I la Camera Deputaților și la Senat. Au fost acceptați, aproape tacit, Adrian Miutescu ( locul I la Camera Deputaților ) și Dan Bica ( locul I la Senat…

- PNL Argeș a stabilit listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. Lista pentru Camera Deputaților: Mihai Alexandrescu, Gheorghe Alecsei, Danuț Bica, Adina Damaschin, David Bogdan Angelin, Catalin Ducu, Adrian Miuțescu, Radu Perianu, Adrian Sandu, Narcis Sofianu, Ana Stan,…

- In aceasta perioada, filialele județene ale partidelor politice iși pregatesc listele de candidați pentru parlamentare. Lesne de ghicit ca au loc negocieri locale sau la București. Deocamdata, din ceea ce se știe, PNL Argeș ii are pe primul loc la Senat și Camera Deputaților pe Daniel Constantin, respectiv…

- Prin dispozitia Nr. 625/2020, s-au stabilit care sunt locurile special amenajate pentru afisaj electoral, in Orasul Stefanesti. Astfel, au fost stabilite noua locuri, dupa cum urmeaza: Casa de Cultura Stefanesti, Intersectie Valea Mare cu Scoala Speciala Valea Mare, Scoala Primara Stefanesti Sat, Scoala…