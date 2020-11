Liberalii au decis sa amane evenimentul prin care isi lansau programul de guvernare. Asta dupa ce mai multe partide au anuntat ca vor suspenda actiunile electorale o perioada, in semn de respect fata de victimele tragediei din Neamt. Potrivit surselor, programul de guvernare al PNL vorbea si despre investitii in domeniul sanatatii, iar liderii partidulu nu au considerat oportun momentul pentru a aduce in discutie subfinantarea spitalelor.