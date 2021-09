PNL a murit din punct de vedere politic

Stiri pe aceeasi tema

- Acum mai bine de 15 ani, cand am ințeles despre ce e vorba cu golful, eram tot atat de neștiutor, pe cat sunt azi cei care fac azi mișto de Johannis, prezent zilele trecute, ”pe un teren langa Alba Iulia”.

- Fostul presedinte al FIFA, Sepp Blatter, a explicat pentru ziarul Le Matin ca "nu se teme de un proces" in afacerea platii suspecte care il vizeaza si pe Michel Platini, dar "nu este inca pregatit" din punct de vedere fizic sa asiste la acesta, din cauza starii sale de sanatate, transmite AFP, potrivit…

- Aproape trei sferturi dintre elevi considera ca din punct de vedere calitativ cursurile online nu au fost la fel de eficiente ca cele fata in fata, oboseala si calitatea fiind principalele probleme cu care s-au confruntat, releva o consultare lansata de Consiliul National al Elevilor, in urma carora…

- Politistii locali dintr-un oras din Transilvania vor fi evaluati periodic atat din punct de vedere al cunostintelor despre legislatia in vigoare, dar si din punct de vedere al conditiei fizice.

- CSU Craiova s-a impus in ultimul meci al etapei a 4-a, 3-0 cu FC Voluntari, victoria fiind asigurata in repriza secunda. La capatul partidei, Basarab Panduru a analizat prestația oltenilor și l-a remarcat pe Jovan Markovic, atacantul de 20 de ani al Craiovei, care a și marcat un gol, in minutul 90+2.…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, anunța ca valul patru al pandemiei este din ce in ce mai aproape. Valeriu Gheorghița a explicat pentru Antena 3 cat de periculoasa este tulpina Delta, precizand ca noua varianta are o rata mare de transmitere, iar persoanele care…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a afirmat, vineri seara, ca avea asteptari mai mari in legatura cu activitatea lui Nicusor Dan la Primaria Municipiului Bucuresti, si din punct de vedere al modului cum se fac lucrurile, si din punct de vedere al vitezei. Stoica a afirmat ca Nicusor Dan „este deschis…

- „Rezultatele actiunilor de control ale reprezentantilor MADR desfasurate in perioada iunie-prezent, s-au concretizat in verificarea a 1.052 de operatori controlati, din care 741 producatori agricoli persoane fizice care isi desfasurau activitatea de vanzare a fructelor si legumelor in cadrul pietelor…